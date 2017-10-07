Между акиматом ЮКО и Региональным хабом подписан меморандум о сотрудничестве

На сегодня ежедневная средняя нагрузка на одного государственного служащего нашего региона составляет свыше 650 получателей услуг.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился председателем Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алиханом Байменовым, передает Zakon.kz





В ходе встречи между акиматом Южно-Казахстанской области и Региональным хабом в сфере государственной службы в городе Астане подписан меморандум о сотрудничестве.









В рамках данного меморандума предусмотрено участие Акимата и Регионального хаба в актуальных направлениях системы государственного управления и государственной службы, таких как: проектный менеджмент, повышение качества оказания государственных услуг, управление человеческими ресурсами и в других мероприятиях образовательного и научно-исследовательского характера в актуальных сферах.





Выступая на встрече, глава региона отметил, что Южно-Казахстанская область в настоящее время является лидером в стране по численности населения и является одним из регионов со стабильными тенденциями роста в социально-экономическом развитии.





«Несомненно, огромный вклад для дальнейшего развития нашего региона вносят государственные служащие. В настоящее время штатная численность местных исполнительных органов составляет 4573 единицы. В нынешнем году согласно Указу Главы государства 3700 государственных служащих акимата прошли комплексную аттестацию. Кроме того, в этом году на обучение государственных служащих было выделено 53 млн. 441 тыс тенге. На сегодняшний день 1254 государственных служащих повысили квалификацию, 490 прошли переподготовку. Вместе с тем, в текущем году 3 служащим присуждены стипендии международной программы «Болашак», 7 служащих поступили в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан», - сказал аким.





Также, глава региона отметил, что в области, где проживает около трех миллионов человек, имеется ряд актуальных вопросов в сфере оказания государственных услуг. На сегодня ежедневная средняя нагрузка на одного государственного служащего нашего региона составляет свыше 650 получателей услуг.





В свою очередь, председатель Управляющего комитета Регионального хаба Алихан Байменов подчеркнул, что данный меморандум будет способствовать повышению эффективности качества оказываемых государственных услуг населению и совершенствованию деятельности государственного аппарата по реализации целей и задач определенных Главой государства, в том числе по их трансформации и усиления кадрового потенциала.



