В ЮКО врачи получат по 1 миллиону тенге

Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ЮКО сообщил руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев. Главный врач области выступил с докладом о проделанной работе с начала года, сообщает Zakon.kz.





«Раньше врачи, направляемые на работу в сельскую местность, получали единовременную помощь в сумме 100 тыс. тенге. При поддержке акима области Жансеита Туймебаева этот вопрос был пересмотрен. С целью снижения дефицита кадров на селе, решением областного маслихата, внесены изменения в пакет социальной помощи специалистам, направляемых на работу в сельскую местность. С января 2018 года молодые специалисты будут получать единовременную помощь в размере 1 млн тенге», - подчеркнул М.Егизбаев.





По словам спикера, единовременная помощь в размере 1 млн тенге будет предоставляться врачам Южно-Казахстанской области. Согласно соглашению, специалисты в сельской местности должны проработать в течение пяти лет. Ранее этот период составлял три года.









Также, в области внедряется комплексная медицинская информационная система с единым ситуационным центром. Для ее реализации уже приобретено 8582 единицы компьютерной техники. До конца года все медицинские организации области будут компьютеризированы на 100%, единый сервер свяжет их между собой для электронного обмена информацией о каждом обратившемся пациенте.





Сводная информация в автоматическом режиме будет поступать в ситуационный центр при местных исполнительных органах. Благодаря данной системе, бумажный документооборот будет сведен до минимума, что позволит значительно сократить ненужное «хождение» пациентов между медицинскими организациями. Таким образом, население области первыми в республике получит электронные паспорта здоровья.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО



