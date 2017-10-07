В Костанайской области возможно падение частей ракет «Союз-2»

6 октября в селе Торгай Джангельдинского района были проведены общественные слушания по вопросу оценки воздействия на окружающую среду пусков ракет космического назначения «Союз-2» с космодрома «Байконур» при выведении космических аппаратов на приполярную орбиту.





Представитель Госкорпорации «Роскосмос» В. Митин рассказал, что данный район падения необходим для реализации крупного международного проекта «OneWeb». В рамках этого проекта к 2019 году с помощью технологий мобильной спутниковой связи планируется обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет пользователей по всему миру, включая регионы.





Выступивший с докладом представитель АО «Совместное Российско-Казахстанское предприятие «Байтерек» Аэрокосмического комитета МОАП РК Ж. Казниязов сообщил, что ракета «Союз-2» является очень надежной и пояснил, что ракетно-космический комплекс соответствует всем экологическим требованиям международных организаций.





Генеральный директор научно-исследовательского центра «Ғарыш-Экология» Аэрокосмического комитета МОАП РК Ж. Жубатов в своем докладе подчеркнул, что по результатам экспертизы воздействие этого ракетного комплекса на окружающую среду минимально, так как он разрабатывается на основе ракет-носителей, двигатели которых работают на кислороде и керосине.





В завершение мероприятия был подписан Протокол общественных слушаний, который вместе с оценкой воздействия на окружающую среду будет передан на экологическую экспертизу в уполномоченный центральный государственный орган – министерство энергетики РК.