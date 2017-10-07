В США автомобиль врезался в толпу военных
7 октября 2017, 12:18
Два человека погибли, еще двое из шести раненых находятся в критическом состоянии.
Автомобиль врезался в военных на тренировочной военной базе США Форт Джексон (Fort Jackson) в штате Южная Каролина, два человека погибли, шестеро ранены, сообщает РИА Новости.
В результате наезда военного транспортного средства, модификация которого не уточняется, в строю военных два человека погибли, еще двое из шести раненых находятся в критическом состоянии.
Подробности инцидента не приводятся.
Как сообщил в официальном микроблоге в Twitter командир центра генерал-майор Пит Джонсон, начато расследование инцидента. Он выразил соболезнования в связи с трагедией.
Фото: AP Photo / John Raoux
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