В США автомобиль врезался в толпу военных

В результате наезда военного транспортного средства, модификация которого не уточняется, в строю военных два человека погибли, еще двое из шести раненых находятся в критическом состоянии.

Подробности инцидента не приводятся.





Как сообщил в официальном микроблоге в Twitter командир центра генерал-майор Пит Джонсон, начато расследование инцидента. Он выразил соболезнования в связи с трагедией.



