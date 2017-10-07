Дочка Джеки Чана совершила каминг-аут в Instagram

Дочь всеми любимого комедийного актёра Джеки Чана Этта У выложила в своём "инстаграме" неоднозначную фотографию с хештегами ЛГБТ. Спустя некоторое время стало известно, что она объявила себя лесбиянкой, сообщает Life.ru





Непоседливая дочь актёра Этта У и "бондаж-барби" Элейн Нг попали в заголовки светских изданий по всему миру после того, как этой ночью они выложили в своих "инстаграмах" фотографии, показывающие, что девушки состоят в отношениях. На днях Этта У выложила фото на фоне радуги, на котором она побрила голову налысо с подписью: "В случае если кто-то не понял — я лесби". Позже эта подпись была заменена на хештеги #lgbtqai, #lgbt, #lesbian и #androgynous.













Избранницей известной 17-летней девушки стала канадская звезда "Инстаграма" Энди Отом. Сообщается, что пара живёт вместе в арендуемой квартире на севере Гонконга. Энди открыто заявила на всю свою аудиторию, что они с Эттой встречаются. "Мы столкнулись с огромной дискриминацией со стороны родных и друзей, но ничто не имеет значения. Я люблю тебя", — написала она в своём вчерашнем посте.



