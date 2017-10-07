Дочка Джеки Чана совершила каминг-аут в Instagram
7 октября 2017, 12:27
Избранницей известной 17-летней девушки стала канадская звезда "Инстаграма" Энди Отом.
Дочь всеми любимого комедийного актёра Джеки Чана Этта У выложила в своём "инстаграме" неоднозначную фотографию с хештегами ЛГБТ. Спустя некоторое время стало известно, что она объявила себя лесбиянкой, сообщает Life.ru.
Непоседливая дочь актёра Этта У и "бондаж-барби" Элейн Нг попали в заголовки светских изданий по всему миру после того, как этой ночью они выложили в своих "инстаграмах" фотографии, показывающие, что девушки состоят в отношениях. На днях Этта У выложила фото на фоне радуги, на котором она побрила голову налысо с подписью: "В случае если кто-то не понял — я лесби". Позже эта подпись была заменена на хештеги #lgbtqai, #lgbt, #lesbian и #androgynous.
Избранницей известной 17-летней девушки стала канадская звезда "Инстаграма" Энди Отом. Сообщается, что пара живёт вместе в арендуемой квартире на севере Гонконга. Энди открыто заявила на всю свою аудиторию, что они с Эттой встречаются. "Мы столкнулись с огромной дискриминацией со стороны родных и друзей, но ничто не имеет значения. Я люблю тебя", — написала она в своём вчерашнем посте.
Мама Этты дала своё благословение этому союзу. "Зато мне не нужно беспокоиться о внуках", — смеётся она. Ей приятно знать, что её дочь нашла надёжного компаньона по жизни. Звёздный отец Этты комментариев по поводу каминг-аута дочери пока не давал.
Фото: соцсети
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