«Невиданный доселе грех в казахской степи» угрожает национальной безопасности - эксперт

Zakon.kz. Алматинцы, точнее, алматинки бурно, эмоционально отреагировали на случай, который произошел вчера в их городе, когда прохожие под кустом нашли новорожденную крошку





Своими мнениями по этому поводу поделились Zakon.kz юрист Наталия Тартаковски, певица, наставник в проекте «Голос Казахстана» Ева Бехер, общественный деятель Маргарита Ускембаева, артистка театра Ирина Лебсак, профессор Лайла Ахметова…





К сожалению, мужская часть оказалась более пассивной и на наш вопрос, почему в Казахстане выбрасывают младенцев, ответил только психоаналитик Вадим Лопатин. Остальные, в том числе экс-парламентарий, воздержались от комментариев. Но сегодня мне на вотсап написал известный в нашей стране предприниматель, руководитель Евразийского Фонда развития инноваций, практикующий мусульманин Булат Касымов.





Он считает, что такого рода вопиющие прецеденты уже начинают формировать жестокий тренд, который он расценивал бы как угрозу национальной безопасности. С согласия Булата Серикжановича, дословно привожу текст его сообщения.





«Я как человек верующий, не могу оставаться равнодушным к такой леденящей сердце новости. К сожалению, в последнее время мы все чаще и чаще наблюдаем такого рода вопиющие прецеденты, которые к общему нашему несчастью, уже начинают формировать жестокий тренд.





Основной причиной этого является отсутствие духовно-нравственных ориентиров, в результате чего, некоторые люди, в погоне за ложными ценностями, становятся жертвами идеологии разврата и социальной безответственности.

В этом плане необходимо проводить работу по воспитанию молодежи, возврату к традиционным ценностям, которые исповедовали наши праведные предки.





Приходит на ум случай, описанный в произведении Мухтара Ауэзова, когда Кунанбай отец Абая, осуждая поступок прелюбодеяния, сказал в сердцах следующее: «Невиданный доселе грех произошел в казахской степи..." Убеждён, что отец великого Абая был бы крайне шокирован такими поступками своих потомков.





…Данный тренд я бы расценивал как угрозу национальной безопасности».





А вы как считаете?





Торгын Нурсеитова



