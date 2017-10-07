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Дочь Курта Кобейна летела в самолёте, двигатель которого взорвался над Атлантикой

7 октября 2017, 12:46

Сейчас девушка благодарит судьбу за то, что просто имеет возможность просыпаться по утрам.

Дочь вокалиста легендарной группы Nirvana Курта Кобейна Фрэнсис Бин Кобейн на своей странице в Instagram рассказала, что была одной из пассажирок лайнера Airbus A380, двигатель которого взорвался в небе над Атлантикой. Признание девушка сделала через несколько дней после того, как чудом избежала гибели, сообщает Лайф.

— 30 сентября я села в самолёт Air France A380. Ирония заключается в том, что ранее у меня был забронирован билет на другой рейс, но я поменяла его, чтобы пораньше вернуться домой. Это был момент, который изменил всё, что я думала, что знала, — написала Фрэнсис.

Сейчас девушка благодарит судьбу за то, что просто имеет возможность просыпаться по утрам.

— Когда я увидела, что крыло самолёта прямо передо мной загорелось, я заключила сделку сама с собой. Я пообещала себе, что, если останусь жива, то не буду потворствовать социальным штампам, а просто позволю людям, которых люблю, знать, насколько сильно я люблю их, — добавила она.

В минуты перед посадкой Фрэнсис Бин Кобейн, по собственному признанию, не была уверена, сможет ли она ещё хотя бы раз увидеть свою маму, своего парня, близких друзей и домашних питомцев.

Инцидент произошёл 30 сентября с самолётом A380 авиакомпании Air France, выполнявшим рейс по маршруту Париж — Лос-Анджелес. В небе над Атлантическим океаном один из двигателей лайнера взорвался, и экипаж принял решение совершить экстренную посадку в канадском городе Гус-Бей.

Фото: Instagram/space_witch666

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