Казахстанец нанял более ста афганцев для сбора травы в ЮКО
7 октября 2017, 12:51
Гражданам Афганистана грозит большой штраф или выдворение из Казахстана.
Казахстанец незаконно нанял на работу более ста мигрантов из Афганистана для сбора лекарственной травы в Южно-Казахстанской области, пишет региональное издание "Отырар".
108 афганцев-нелегалов под руководством казахстанца собирали лекарственную траву в ЮКО. Сезонные сборщики ферулы из Афганистана становятся уже обычным явлением в области.
Сотрудники Управления миграционной полиции ДВД ЮКО подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал», проходившего на территории области в период с 2 по 4 октября 2017 года. Целью мероприятия являлось выявление лиц, незаконно пребывающих на территорию области и пресечение каналов нелегальной миграции, а также профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства.
При проверке документов у афганских подданных не оказалось разрешения на трудовую деятельность на территории ЮКО. В настоящее время в отношении нарушителей возбуждено административное дело по статье 517 КоАП РК.
Кроме того, стражи порядка привлекли к административной ответственности работодателя, 29-летнего южноказахстанца за использование незаконной иностранной рабочей силы по статье 519 КоАП РК. Теперь «работодателю» придется раскошелиться на штраф от 30 до 100 МРП в зависимости от собственной категории.
Всего же за три дня ОПМ «Нелегал» сотрудники УМП ДВД ЮКО совместно с другими заинтересованными службами выявили более тысячи нарушителей миграционного законодательства, в том числе 951 иностранец.
Из них в отношении 469 нарушителей вынесено предупреждение, на 128 человек наложено административное взыскание и 251 иностранец взят под административный арест.
В приёмник-распределитель ДВД ЮКО полицейские водворили 101 нарушителя, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность. Решением суда 197 иностранных граждан выдворены за пределы Республики Казахстан.
К административной ответственности привлечены 94 граждан РК за нарушение закона в области миграции и незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Мало того, иностранцы не желают покидать нашу страну даже принудительно. В отношении двух нелегалов уже возбуждены уголовные дела за невыполнение решения суда о выдворении за пределы Республики Казахстан.
Фото: Отырар
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