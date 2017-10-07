Казахстанец нанял более ста афганцев для сбора травы в ЮКО

108 афганцев-нелегалов под руководством казахстанца собирали лекарственную траву в ЮКО. Сезонные сборщики ферулы из Афганистана становятся уже обычным явлением в области.

Сотрудники Управления миграционной полиции ДВД ЮКО подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал», проходившего на территории области в период с 2 по 4 октября 2017 года. Целью мероприятия являлось выявление лиц, незаконно пребывающих на территорию области и пресечение каналов нелегальной миграции, а также профилактика правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства.

При проверке документов у афганских подданных не оказалось разрешения на трудовую деятельность на территории ЮКО. В настоящее время в отношении нарушителей возбуждено административное дело по статье 517 КоАП РК.





Кроме того, стражи порядка привлекли к административной ответственности работодателя, 29-летнего южноказахстанца за использование незаконной иностранной рабочей силы по статье 519 КоАП РК. Теперь «работодателю» придется раскошелиться на штраф от 30 до 100 МРП в зависимости от собственной категории.





Всего же за три дня ОПМ «Нелегал» сотрудники УМП ДВД ЮКО совместно с другими заинтересованными службами выявили более тысячи нарушителей миграционного законодательства, в том числе 951 иностранец.