Стали известны подробности истории с брошенным на улице Алматы младенцем
7 октября 2017, 13:16
Матери подкидыша грозит от трех лет тюрьмы.
Матери, бросившей неврождённую дочь на улице, грозит от трех лет тюрьмы. Полицейские Алматы сейчас разыскивают женщину. Специалисты говорят, что теперь ее лишат родительских прав. Тем временем в больнице, где уже три недели находится девочка, подготовили все необходимые документы и планируют направить ее в дом малютки, сообщает КТК.
По словам прохожих, наткнувшихся на кроху, завернутую в теплое одеяло, рядом с ней лежали подгузники, пеленки и бутылка с еще неостывшей смесью для кормления.
Ее нашли, когда сын Светланы Харьковской отправился в магазин и услышал непонятный писк. Увидев ребенка, сразу позвонил своей матери, которая тут же примчалась.
- Только ушел, звонит мне, говорит: мама, хватай ключи и беги сюда, в сторону магазина. Подбегаю, держит очень неловко. Я говорит, не знаю, как ее это... Ну, я и взяла. Она, видать, замерзла, плакала, девочка. Я ее к себе прижала так. Пригрелась она, пригрелась, стала даже улыбаться, - сообщила Светлана Харьковская.
Мужчина сразу вызвал медиков и полицейских. А Светлана Харьковская соседку. Вместе женщины принесли малышку домой и дождались скорой помощи.
Сейчас малышка находится в больнице и чувствует себя хорошо. Врачи говорят, когда ее привезли, в лечении она не нуждалась. В этой палате девочка провела три недели.
- При поступлении состояние ребенка удовлетворительное. Признаки переохлаждения, ссадины у ребенка не наблюдались. Ребенок завернут в теплое одеяло. Документов нет. До настоящего времени ребенком никто не интересовался, никто не посещал, - сказала зав. отделением детской клинической инфекционной больницы г. Алматы Ляззат Ескалиева.
В полиции завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Правоохранителям теперь предстоит найти мать и выяснить причину такого поступка.
- Не стоит речь о том, что лишать, не лишать. Безусловно, даже не оговаривается. Стоит речь о том, что человек будет привлечен к уголовной ответственности и лишен свободы, - заявила официальный представитель ДВД г. Алматы Салтанат Азирбек.
Матери подкидыша грозит от трех лет тюрьмы. Тем временем юристы детской больницы уже оформили все документы и планируют отправить малышку в дом ребенка.
Фото: КТК
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