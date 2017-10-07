Стали известны подробности истории с брошенным на улице Алматы младенцем

По словам прохожих, наткнувшихся на кроху, завернутую в теплое одеяло, рядом с ней лежали подгузники, пеленки и бутылка с еще неостывшей смесью для кормления.





Ее нашли, когда сын Светланы Харьковской отправился в магазин и услышал непонятный писк. Увидев ребенка, сразу позвонил своей матери, которая тут же примчалась.