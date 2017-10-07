Таксист довез до Астаны возможных убийц костанайского психиатра

В качестве свидетеля обвинения на процесс по делу об убийстве костанайского врача-психиатра Рашиды Сандыбаевой, одним из последних был привлечён Дмитрий Деренюга. Мужчина зимой этого года пытался подрабатывать междугородним извозом. Единственный заказ, который поступил ему благодаря объявлению в интернете, был сделан в конце февраля. Заказчики хотели ехать в Астану, сообщает alau.kz





Из-за метели, признаётся мужчина, он не хотел выезжать из города, и умышленно поднял цену. Однако ожидаемого отказа не последовало, и за такие деньги Дмитрий все же решился перевезти людей, спешивших, по их словам на столичную стройку.





«Встал у крайнего подъезда, там было место. А ребята, трое, вышли из последнего. Поздоровались. И я узнал Виктора. С ним был знаком ещё лет двадцать назад», — рассказал свидетель.





То есть, в машину к Дмитрию сели Виктор Кодатенко, Булат Китибаев, и третьего человека он не знал, имени его сейчас не помнит, и среди подсудимых не видел. Всю дорогу, которая заняла весь день, пассажиры вели себя вполне адекватно.





«В горотдел когда вызвал самый первый следователь, я ему говорю: «Может вы что-то путаете? Я бы в жизни не заподозрил. Спокойно всю дорогу ехали ребята. Не шептались, ни шушукались. Нормально. Кто по телефону разговаривал, кто — что… Ребята сказали в сумках инструменты, потолки натягивают», — вспомнил Дмитрий.



Уже потом выяснилось, что Китибаев при знакомстве назвал не своё имя. Пассажиров водитель высадил в одном из дворов на окраине Астаны, и больше их не видел. Напомним, полиция в ходе расследования преступления сообщала, что двое подозреваемых были задержаны уже в Карагандинской области. Судья в очередной раз выразил намерение допросить потерпевшего по делу главврача психбольницы Бакытжана Койшина, но он в суд вновь не явился, по данным прокуроров по уважительной причине. На процессе приступили к изучению материалов дела, которое составляют несколько десятков томов.

Государственные обвинители огласили, что было изъято при обысках в квартирах подозреваемых. Фигурируют в деле и специфические медицинские препараты, относящиеся к психотропным. У всех подозреваемых, в местах их обитания, найдено по несколько пакетов от SIM-карт к мобильным телефонам, часто и от одних и тех же операторов сотовой связи. В других протоколах фигурировали биты и несколько ножей, — кухонные потом исключили из списка доказательств. Планируется изучить записи камер видео-наблюдения, установленных в окрестностях дома Рашиды Сандыбаевой, в котором и было совершено преступление.



