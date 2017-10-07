Опознаны тела 14 из 17 жертв ДТП во Владимирской области

Родственники и друзья опознали тела 14 из 17 погибших в ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил председатель Владимирской региональной общественной организации узбеков «Дружба» Улугбек Болтабаев.





«По данным на три часа ночи, неопознанными остаются три тела, 14 тел опознаны. На опознание во Владимир из Москвы прибыли несколько родственников жертв, но основную часть людей идентифицировали те, кто ехали с ними в автобусе и находятся в пункте временного размещения в Покрове», - уточнил Улугбек Болтабаев.





Он отметил, что в субботу опознание продолжается с 12:00 аст, когда из пункта временного размещения во Владимир приедут пассажиры попавшего в ДТП автобуса. По данным собеседника агентства, самолет, прибывший из Узбекистана в Москву, чтобы забрать на родину выживших пассажиров, полетит обратно только после завершения процедуры опознания.



