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Шакира спела о любви после появления слухов о ее расставании с Пике

7 октября 2017, 14:24

Ранее СМИ сообщали, что Шакира собрала вещи и покинула их общий с супругом дом.

Певица Шакира опубликовала в Twitter видеозапись с исполнением романтической песни после появления в СМИ информации о том, что она якобы рассталась с футболистом сборной Испании и клуба «Барселона» Жераром Пике, пишет Лента.ру.

«Небольшой перерыв в моем дне, чтобы спеть песню о любви», — написала она.



В то же время агент артистки опроверг слухи о ее разрыве со спортсменом. «Ничего не изменилось», — сказал он изданию Hola!, добавив, что сплетни, вероятно, распространяют недоброжелатели, которые хотят причинить вред Пике.

Ранее СМИ сообщали, что Шакира собрала вещи и покинула их общий с супругом дом. Отмечалось, что она стала инициатором расставания, причины которого не называются.

Футболист и певица состоят в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнего Милана и двухлетнего Сашу.

Фото: Albert Gea / Reuters

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