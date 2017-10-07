В Европе появились граффити ко дню рождения Путина
7 октября 2017, 14:33
На граффити, появившемся в Барселоне, Путин изображен подмигивающим зрителям.
В европейских городах появились граффити с изображением Владимира Путина, рисунки приурочены к юбилею российского президента, передает РИА Новости.
Так, парижский художник Skame Retors стилизовал свой рисунок под советский плакат Александра Родченко и сопроводил граффити надписью: "Пацифист, с днем рождения".
На граффити, появившемся в Барселоне, Путин изображен подмигивающим зрителям. Автор картинки оставил сообщение: "Каждый человек имеет право на самоопределение".
В Берлине российский лидер нарисован сидящим в кресле в окружении белых голубей, которые являются символами мира. Рядом художник поместил строчки из "Оды к радости" Шиллера — гимна Евросоюза.
В субботу Владимир Путин отмечает 65-летие. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент проведет день рождения за работой.
Фото: Ruptly
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