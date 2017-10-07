Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Европе появились граффити ко дню рождения Путина

7 октября 2017, 14:33

На граффити, появившемся в Барселоне, Путин изображен подмигивающим зрителям.

В европейских городах появились граффити с изображением Владимира Путина, рисунки приурочены к юбилею российского президента, передает РИА Новости.

Так, парижский художник Skame Retors стилизовал свой рисунок под советский плакат Александра Родченко и сопроводил граффити надписью: "Пацифист, с днем рождения".

На граффити, появившемся в Барселоне, Путин изображен подмигивающим зрителям. Автор картинки оставил сообщение: "Каждый человек имеет право на самоопределение".

В Берлине российский лидер нарисован сидящим в кресле в окружении белых голубей, которые являются символами мира. Рядом художник поместил строчки из "Оды к радости" Шиллера — гимна Евросоюза.

В субботу Владимир Путин отмечает 65-летие. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент проведет день рождения за работой.



Фото: Ruptly

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...