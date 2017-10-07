Молдавский футболист ударил соперника головой в лицо
7 октября 2017, 15:25
В результате судья удалил молдавского футболиста.
Полузащитник сборной Молдавии Александр Гацкан ударил ирландца Гарри Артера головой в лицо в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте RTE Soccer, передает Лента.ру.
The incident with Harry Arter which saw Moldova's Alexandru Gatcan sent off in injury time pic.twitter.com/MeNWf59zKC— RTÉ Soccer (@RTEsoccer) 6 октября 2017 г.
В добавленное ко второму тайму время игроки вступили в конфликт. Гацкан нанес удар своему оппоненту, тот упал на газон и схватился за лицо. В результате судья удалил молдавского футболиста.
Встреча завершилась победой ирландцев со счетом 2:0.
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