Молдавский футболист ударил соперника головой в лицо

7 октября 2017, 15:25

В результате судья удалил молдавского футболиста.

Полузащитник сборной Молдавии Александр Гацкан ударил ирландца Гарри Артера головой в лицо в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте RTE Soccer, передает Лента.ру.



В добавленное ко второму тайму время игроки вступили в конфликт. Гацкан нанес удар своему оппоненту, тот упал на газон и схватился за лицо. В результате судья удалил молдавского футболиста.

Встреча завершилась победой ирландцев со счетом 2:0.

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