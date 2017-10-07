14 опасных животных, которых мы считаем милыми и добрыми

На самом деле многие животные, которые кажутся симпатичными и безопасными, вполне могут представлять угрозу для человека.

Когда думаешь об опасных животных, на ум приходят змеи, носороги, крокодилы и другие когтистые, зубастые или ядовитые представители фауны. К ним и приближаться не хочется, разве что полюбоваться на расстоянии. То ли дело олени или дельфины, верно?





На самом деле многие животные, которые кажутся симпатичными и безопасными, вполне могут представлять угрозу для человека. И в дикой среде к ним не стоит приближаться ни при каких обстоятельствах. Перед нами 14 примеров таких обманчиво милых созданий.









Лебедь-шипун

Эта грациозная птица давно стала символом красоты и благородства. Сложно представить, что она может быть необычайно агрессивной. И пусть лебедь значительно уступает человеку в размерах, но если дело касается его гнезда — эта птица сражается до конца. Часто лебеди осуществляют атаку в полете, врезаясь в человека и сбивая его с ног. Если это случилось в воде и пострадавший выпал за борт, лебедь всячески удерживает жертву под водой.









Длиннохвостая ласка

Только взгляните, что за пушистая милашка! Но хоть ласки и не отличаются крупными размерами, они прославились тем, что способны убивать дичь в 10 раз крупнее их самих. Из-за невероятно быстрого метаболизма ласкам приходится съедать половину своего веса каждый день. Из-за этого они вечно голодные и невероятно агрессивные. Их манера охоты напоминает больших кошек: они обездвиживают жертву, после чего убивают смертельным укусом в загривок.









Коала

В среднем взрослая коала весит 10-13 кг, так что ей придется сильно постараться, если она вдруг захочет вас убить. Тем не менее коалы вооружены острыми как бритва клыками и мощными челюстями, так что оторвать конечность вполне могут. А еще у них есть длинные когти, которые позволяют им карабкаться по деревьям, но они могут использовать их и во время атаки. К счастью, коалы нападают, только когда чувствуют опасность, так что, если вы будете держаться от них на почтительном расстоянии, проблем возникнуть не должно.









Рыжая лисица

На первый взгляд «лисичка-сестричка» кажется достаточно безобидной, разве что слегка вороватой. Лисы предпочитают держаться особняком. Но если загнать их в угол, они становятся очень агрессивными. В основном лисы представляют опасность лишь для домашней птицы и мелкого скота, но были случаи, когда эти хищники нападали на детей. Вдобавок лисы — известные переносчики бешенства и других инфекций, а для заражения достаточно одного укуса.









Панда

Панды и правда ленивые симпатяги, которые предпочитают не связываться с людьми. Но эти неуклюжие и милые представители фауны могут стать смертоносным оружием. Не следует забывать, что они являются вполне габаритными медведями, которые в случае опасности станут защищаться, применяя острые зубы, когти и свой вес, который зачастую превышает сто килограммов.









Толстый лори

Не дайте этим очаровательным глазам обмануть вас. Укус толстых лори ядовит!

Милое существо толстый лори выглядит как герой диснеевского мультика: у него огромные круглые глаза, симпатичная мордочка, а взрослые особи напоминают безобидных детенышей. Однако лори обладает одним из самых опасных ядов на планете. На локтях животное имеет особые железы, вырабатывающие опасный токсин, которым самки обмазывают своих детенышей, чтобы уберечь их от хищников. Лори высасывает яд из локтя, набирает его в рот и в случае приближения незваного гостя больно кусает его, впрыскивая яд в рану. Хищники уже знают такую особенность лори защищаться, поэтому стараются его не трогать.









Дикая собака динго

Хотя эти щеночки выглядят так, словно только ждут, чтобы вы скорее забрали их домой, на самом деле у них больше общего с волками, чем с домашними псами. Это дикие животные, которые довольно часто нападают на людей. А ведь стая волков — это всегда грозная сила, какие бы времена ни были вокруг. На территории Австралии, где динго еще живут в диких условиях, было много случаев нападения этих собак на людей. И не раз со смертельным исходом.









Морской леопард

С морским леопардом довольно проблематично повстречаться в дикой природе — они живут исключительно в Антарктике, питаясь пингвинами. С виду тюлени как тюлени, но они неоднократно атаковали исследователей. Единственный хищник, способный одолеть морского леопарда, — это косатка. Морские леопарды быстрые, сильные и отлично ориентируются в своей среде. Предпочитают играть с добычей, прежде чем убить ее.

За последние годы морские леопарды убили нескольких человек. Последней их добычей стал морской биолог, которого они успели протащить 50 метров под водой, прежде чем он захлебнулся и утонул.









Бобр

Эксперты предупреждают: не стоит недооценивать бобров, так как этот зверь может ревностно охранять территорию и даже вступить в драку. Одна особенность делает их особенно опасными и даже смертоносными — их знаменитые зубы, отличающиеся не только длиной, но и остротой. Бобр может запросто прокусить конечность, что приводит к сильной кровопотере.

В 2013 году в Европе даже произошел случай с летальным исходом: бобр дважды укусил рыбака за ногу, острые зубы проткнули артерию, и мужчина скончался до того, как к нему подоспела помощь.









Барсук

Барсуки имеют небольшие габариты, но они по праву считаются одними из самых опасных хищников. У них сильные челюсти, которыми они быстро ломают кости своих жертв, и толстые, прочные шкуры, которые защищают их от большей части укусов врагов. Кроме того, барсуки обладают великолепной скоростью и ловкостью, и увернуться от удара для них не составляет труда. И напоследок — о самом неприятном оружии барсука: это мерзкий запах, как у скунса, который ошеломляет противников и заставляет их бежать сломя голову.









Дельфин

Одни из самых умных морских млекопитающих, да и в целом животных на планете. Известны случаи, когда дельфины спасали людей, но это не значит, что у них ангельский нрав. В естественной среде эти морские обитатели могут нападать даже на акул. Дельфины могут покалечить жертву зубами, избивать мордой на манер дубины и бросить умирать без малейшего желания наживы. Кроме того, среди этих животных значительный показатель убийств потомства, что ученые все еще не могут объяснить.









Лягушки-древолазы

Эти яркие земноводные обладают изумительной раскраской, но кроме того — ядом невероятной силы. Индейцы используют их яд, чтобы смазывать иглы для духовых трубок. Лягушки выделяют яд через кожу, так что малейшей царапины на теле человека может быть достаточно для заражения.









Олень

Самцы оленей сбрасывают и отращивают рога каждый год, и рога эти невероятно острые. Когда лесные красавцы сталкиваются рогами друг с другом, это громкое, но практически безвредное занятие. А вот человек часто воспринимается ими как угроза, и таран рогами на полной скорости может стать смертельным. От диких оленей лучше держаться подальше.









Утконосы

Удивительно, но факт: когда эти очаровательные малыши вырастут, они обзаведутся страшными жалами, впрыскивающими яд.

Каждое жало связано протоком с бедренной железой, которая во время брачного сезона вырабатывает сложный «коктейль» из ядов. Самцы используют шпоры во время брачных поединков. Яд утконоса может убить динго или иное некрупное животное. Считается, что он не смертелен для здорового человека, однако в случае поражения надо срочно доставить пациента в больницу. Пораженные мышцы могут болеть еще в течение нескольких месяцев даже в случае оказания экстренной помощи.