Казахстанцы придумали хитрый способ борьбы с ценами на бензин

Казахстанцы пересылают друг другу по Whatsapp способы борьбы с высокими ценами на бензин , передает , передает Zakon.kz.





Как пишут авторы послания, цены на топливо стремительно растут, еще немного и мы увидим 200-250 тенге за литр, а может быть и больше. В Европе водители пытались бороться с ценами акцией "Не покупай топливо один день", которая прошла несколько месяцев назад. Производители топлива лишь посмеялись над этим, понимая, что долго продолжаться это не может: последствия для автовладельцев окажутся более пагубные, чем для них. Но на основе этой акции возникла идея новой, куда - более эффективной! Когда цены продолжают расти с такой удручающей стабильностью – мы должны принимать меры!





«Чтобы сделать это без каких - либо неудобств для себя, возникла такая идея: в течение двух месяцев не покупаем бензин и дизтопливо на заправке одного поставщика региона. Если топливо не будут покупать долгий период – продавец будет вынужден снижать цены. И они снизят цены – другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов. Несмотря на кажущуюся сложность, этого довольно легко достичь!», - пишут инициаторы.





Далее они дают полную инструкцию, что необходимо сделать. «...Просто пересылайте это сообщение и люди перестанут покупать. ...В народе есть сила под которой сломается любая большая корпорация и даже система! Пусть сетевой маркетинг наконец-то заработает на пользу всем! И не надо выступать с акциями протеста, чтобы они над нами в очередной раз посмеялись. Тихо, тупо объезжаем их заправки и ждем, когда у них мозги заработают. И помните - 50 тенге не деньги - пусть возвращаются хотя бы к прежним ценам в 98 тенге/литр», - написали авторы сообщения.



