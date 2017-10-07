Стали известны подробности ДТП с участием вице-премьера Кыргызстана

Сегодня, 7 октября, стало известно, что в результате ДТП на автодороге Бишкек - Чалдовар погиб действующий вице-премьер-министр Кыргызской Республики Темир Джумакадыров. Также в результате аварии погибли его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов.

По сообщениям сотрудников милиции, причиной резкого поворота КамАЗа на встречную полосу стал другой автомобиль, который появился перед ним. И чтобы избежать столкновения, водитель КамАЗа был вынужден свернуть на встречную полосу - в результате чего столкнулся с автомобилем вице-премьер-министра . К сожалению, никто из очевидцев не запомнил точную марку данного автомобиля и его государственный номер.





В МВД Кыргызстана сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. По их данным, назначены все необходимые экспертизы, допрашивается водитель КамАЗа.





Напомним , авария произошла примерно в 7.30. По данным милиции, автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого был водитель вице-премьера, врезался в КамАЗ. Джумакадыров направлялся в Талас для проверки избирательных участков. У Темира Джумакадырова остались жена и четверо детей.













Фото и видео: kaktus.media



