Стали известны подробности ДТП с участием вице-премьера Кыргызстана
7 октября 2017, 16:33
В МВД Кыргызстана сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 7 октября, стало известно, что в результате ДТП на автодороге Бишкек - Чалдовар погиб действующий вице-премьер-министр Кыргызской Республики Темир Джумакадыров. Также в результате аварии погибли его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов. Как стало известно Kaktus.media, автомобиль вице-премьер-министра Toyota Land Cruiser был убран с места аварии. Владелец груза перегружает свой товар на другой КамАЗ.
По сообщениям сотрудников милиции, причиной резкого поворота КамАЗа на встречную полосу стал другой автомобиль, который появился перед ним. И чтобы избежать столкновения, водитель КамАЗа был вынужден свернуть на встречную полосу - в результате чего столкнулся с автомобилем вице-премьер-министра. К сожалению, никто из очевидцев не запомнил точную марку данного автомобиля и его государственный номер.
В МВД Кыргызстана сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. По их данным, назначены все необходимые экспертизы, допрашивается водитель КамАЗа.
Напомним, авария произошла примерно в 7.30. По данным милиции, автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого был водитель вице-премьера, врезался в КамАЗ. Джумакадыров направлялся в Талас для проверки избирательных участков. У Темира Джумакадырова остались жена и четверо детей.
Фото и видео: kaktus.media
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