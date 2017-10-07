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Над Китаем взорвался ярчайший метеорит

7 октября 2017, 16:38

Взрыв произвел 0,54 килотонны энергии, что можно сравнить с детонацией 540 тонн тротила.

В провинции Юньнань на юго-западе Китая заметили ярчайшую вспышку после падения метеорита, передает Росбалт.

Редкое астрономическое явление произошло в среду вечером. На видеозаписях в Интернете видно, как по небу проносится метеорит, а затем происходит ослепительная вспышка. Всего очевидцы насчитали такие три вспышки.

Взрыв произвел 0,54 килотонны энергии, что можно сравнить с детонацией 540 тонн тротила, сообщается в Twiiter-аккаунте Peopleʼs Daily China.

В Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук эти объекты из-за их яркости назвали болидами.



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