Над Китаем взорвался ярчайший метеорит

Взрыв произвел 0,54 килотонны энергии, что можно сравнить с детонацией 540 тонн тротила.

В провинции Юньнань на юго-западе Китая заметили ярчайшую вспышку после падения метеорита , передает , передает Росбалт





Редкое астрономическое явление произошло в среду вечером. На видеозаписях в Интернете видно, как по небу проносится метеорит, а затем происходит ослепительная вспышка. Всего очевидцы насчитали такие три вспышки.





Взрыв произвел 0,54 килотонны энергии, что можно сравнить с детонацией 540 тонн тротила, сообщается в Twiiter-аккаунте Peopleʼs Daily China.





В Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук эти объекты из-за их яркости назвали болидами.







