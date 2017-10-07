Над Китаем взорвался ярчайший метеорит
7 октября 2017, 16:38
Взрыв произвел 0,54 килотонны энергии, что можно сравнить с детонацией 540 тонн тротила.
В провинции Юньнань на юго-западе Китая заметили ярчайшую вспышку после падения метеорита, передает Росбалт.
Редкое астрономическое явление произошло в среду вечером. На видеозаписях в Интернете видно, как по небу проносится метеорит, а затем происходит ослепительная вспышка. Всего очевидцы насчитали такие три вспышки.
Взрыв произвел 0,54 килотонны энергии, что можно сравнить с детонацией 540 тонн тротила, сообщается в Twiiter-аккаунте Peopleʼs Daily China.
В Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук эти объекты из-за их яркости назвали болидами.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882055-7bfeae17dd48d6f38b79bd9ec59adae0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...