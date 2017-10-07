В Атырау арестован главный транспортный санврач
7 октября 2017, 16:52
Чиновник подозревается в неоднократном получении взяток.
Антикоррупционный департамент проводит досудебное расследование в отношении руководителя РГУ «Атырауское отделенческое управление охраны общественного здоровья на транспорте». Так теперь именуется железнодорожный санэпидемнадзор, который относится к Министерству здравоохранения РК, передает ATPress.kz.
Атырауский транспортный прокурор Берик Кулмагамбет подтвердил редакции факт задержания руководителя отделенческого управления Игоря Шин.
"Органом следствия И. В. Шин подозревается в неоднократном получении взяток в виде денежных средств от лиц, работающих в подконтрольных организациях. Досудебное расследование проводится по п. 4 ч. 3 ст. 366 Уголовного кодекса – «Получение взятки». Суд 29 сентября санкционировал ему арест сроком на два месяца", - говорится в письменном ответе транспортной прокуратуры, осуществляющей надзор за законностью следственных действий.
Автор: Лев Гузиков
Фото: www.akchabar.kg
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