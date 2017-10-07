Жителя Мангистау арестовали за sms с нецензурной бранью

Житель Бейнеуского района получил двое суток ареста за написание sms-сообщения с нецензурной бранью

Судом установлено, что К. 22.08.2017 года, примерно в 18.00 часов, умышленно написал SMS сообщение нецензурной бранью в адрес Ж., тем самым нарушил покой физического лица.





Постановлением суда К. признан виновным в совершении административного правонарушения и назначено ему наказание в виде административного ареста на 2 сутки.





Постановление суда вступило в законную силу.