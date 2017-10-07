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Жителя Мангистау арестовали за sms с нецензурной бранью

7 октября 2017, 17:53

Мужчина умышленно написал SMS сообщение нецензурной бранью в адрес Ж., тем самым нарушил покой физического лица.

Житель Бейнеуского района получил двое суток ареста за написание sms-сообщения с нецензурной бранью, сообщает пресс-служба Бейнеуского районного суда.

Судом установлено, что К. 22.08.2017 года, примерно в 18.00 часов, умышленно написал SMS сообщение нецензурной бранью в адрес Ж., тем самым нарушил покой физического лица.

Постановлением суда К. признан виновным в совершении административного правонарушения и назначено ему наказание в виде административного ареста на 2 сутки.

Постановление суда вступило в законную силу.

Фото: Белновости

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