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В Москве впервые украли iPhone 8

7 октября 2017, 18:09

Материальный ущерб составил 63 тысячи рублей.

У москвички украли новинку Apple — смартфон iPhone 8. Это первый случай кражи подобного гаджета в столице, сообщает moslenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Телефон вытащили из кармана куртки владелицы, когда та находилась на улице. Материальный ущерб составил 63 тысячи рублей.

Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в России 29 сентября.

Фото: ria.ru

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