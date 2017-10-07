В Москве впервые украли iPhone 8
7 октября 2017, 18:09
Материальный ущерб составил 63 тысячи рублей.
У москвички украли новинку Apple — смартфон iPhone 8. Это первый случай кражи подобного гаджета в столице, сообщает moslenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Телефон вытащили из кармана куртки владелицы, когда та находилась на улице. Материальный ущерб составил 63 тысячи рублей.
Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в России 29 сентября.
Фото: ria.ru
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