Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Дании нашли части тела убитой шведской журналистки

7 октября 2017, 18:37

Ранее обезглавленное туловище Валл также нашли в воде.

Полиция Копенгагена обнаружила голову и ноги шведской журналистки Ким Валл. В ее убийстве подозревается изобретатель Петер Мадсен, передает Росбалт.

Как передает BBC, из воды извлекли две сумки, в одной из которых находились останки девушки, а в другой — ее вещи. Ранее обезглавленное туловище Валл также нашли в воде.

Журналистка пропала 10 августа после того, как вместе с Мадсеном отправилась на прогулку на его самодельной подводной лодке. Друг Валл заявил в полицию о ее пропаже.

Сам изобретатель отрицает свою причастность к преступлению.

Фото: ERR

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...