В Дании нашли части тела убитой шведской журналистки

Полиция Копенгагена обнаружила голову и ноги шведской журналистки Ким Валл. В ее убийстве подозревается изобретатель Петер Мадсен , передает , передает Росбалт





Как передает BBC, из воды извлекли две сумки, в одной из которых находились останки девушки, а в другой — ее вещи. Ранее обезглавленное туловище Валл также нашли в воде.





Журналистка пропала 10 августа после того, как вместе с Мадсеном отправилась на прогулку на его самодельной подводной лодке. Друг Валл заявил в полицию о ее пропаже.





Сам изобретатель отрицает свою причастность к преступлению.



