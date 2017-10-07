В Дании нашли части тела убитой шведской журналистки
7 октября 2017, 18:37
Ранее обезглавленное туловище Валл также нашли в воде.
Полиция Копенгагена обнаружила голову и ноги шведской журналистки Ким Валл. В ее убийстве подозревается изобретатель Петер Мадсен, передает Росбалт.
Как передает BBC, из воды извлекли две сумки, в одной из которых находились останки девушки, а в другой — ее вещи. Ранее обезглавленное туловище Валл также нашли в воде.
Журналистка пропала 10 августа после того, как вместе с Мадсеном отправилась на прогулку на его самодельной подводной лодке. Друг Валл заявил в полицию о ее пропаже.
Сам изобретатель отрицает свою причастность к преступлению.
Фото: ERR
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