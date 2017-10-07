В Москве перекрыли Красную площадь

Столичная полиция перекрыла проход к Красной площади после того, как участники несанкционированной акции на Пушкинской площади двинулись в сторону Кремля. Об этом сообщает Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на RTVi.





Также закрыт проход на Манежную площадь.





Митингующие, которых все время сопровождали полицейские, дошли до здания Госдумы на Охотном ряду, туда прибыли бойцы ОМОН. Там же перекрыт один из переходов, очевидцы сообщают, что родители с детьми опасаются подниматься из метро на улицу.





По данным московского главка МВД, в несанкционированном митинге на Пушкинской площади приняли участие 700 человек, включая журналистов.





В субботу, 7 октября, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, который отбывает административный арест за повторное нарушение порядка организации митингов. Большинство мероприятий не согласованы с властями.



