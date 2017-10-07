Назван наиболее вероятный счет матча Казахстан — Армения

Начало игры на «Астана Арене» в 22:00.

Завтра сборная Казахстана проведет заключительный матч отборочного раунда чемпионата мара-2018 в Астане с командой Армении , пишет , пишет Sports.kz





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Начало игры на «Астана Арене» в 22:00. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport».



