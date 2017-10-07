Назван наиболее вероятный счет матча Казахстан — Армения
7 октября 2017, 19:02
Начало игры на «Астана Арене» в 22:00.
Завтра сборная Казахстана проведет заключительный матч отборочного раунда чемпионата мара-2018 в Астане с командой Армении, пишет Sports.kz.
Букмекерская контора 1XBET наиболее вероятным исходом считает счет — 1:1, коэффициент на это — 6.5, 1:0 — 8.0, 0:1 — 8.5, 0:0 и 2:1 — 9.5.
Начало игры на «Астана Арене» в 22:00. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport».
Фото: sports.kz
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