В Таджикистане умер брат президента Эмомали Рахмона
7 октября 2017, 19:23
Э.Рахмону и его близким принесены глубокие соболезнования.
В Правительстве Республики Таджикистан сообщили, что 7 октября 2017 года на 67 году жизни от инфаркта скончался Нуриддин Рахмонов, сообщает агентство «Ховар».
Нуриддин Рахмонов родился в Дангаринском районе и долгие годы работал механизатором, затем руководил дехканским хозяйством «Рахмонджон».
«Своими добрыми человеческими качествами покойный навсегда останется в памяти и сердцах близких и знакомых.
В эти трудные минуты Правительство Республики Таджикистан выражает глубокие соболезнования брату покойного – Президенту Республики Таджикистан, Лидеру нации уважаемому Эмомали Рахмону, его детям, родным и близким людям», - говорится в сообщении.
Фото: khovar.tj
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