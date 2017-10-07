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В Таджикистане умер брат президента Эмомали Рахмона

7 октября 2017, 19:23

Э.Рахмону и его близким принесены глубокие соболезнования.

В Правительстве Республики Таджикистан сообщили, что 7 октября 2017 года на 67 году жизни от инфаркта скончался Нуриддин Рахмонов, сообщает агентство «Ховар».

Нуриддин Рахмонов родился в Дангаринском районе и долгие годы работал механизатором, затем руководил дехканским хозяйством «Рахмонджон».

«Своими добрыми человеческими качествами покойный навсегда останется в памяти и сердцах близких и знакомых.

В эти трудные минуты Правительство Республики Таджикистан выражает глубокие соболезнования брату покойного – Президенту Республики Таджикистан, Лидеру нации уважаемому Эмомали Рахмону, его детям, родным и близким людям», - говорится в сообщении.

Фото: khovar.tj

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