«Сарыарка» обыграла «Ценг Тоу» в матче ВХЛ

В рамках чемпионата ВХЛ в китайском Цзилине карагандинская «Сарыарка» сыграла с «Ценг Тоу». Об этом сообщает Об этом сообщает sports.kz





В первом периоде Илья Антоновский, Станислав Альшевский и Айрат Зиазов из «Сарыарки» забросили по шайбе в ворота китайцев, им ответил Денис Камаев из «Ценг Тоу». Во второй двадцатиминутке карагандинец Даниил Ердаков еще больше увеличил разрыв.





В третьем отрезке игры Альберт Полинин из Цзилиня поразил ворота гостей.





12 октября «Сарыарка» в Караганде сыграет с альметьевским «Нефтяником».





«Ценг Тоу» - «Сарыарка» 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)





Шайбы: 0:1 - 01:19 Антоновский (Тополь). В равенстве 0:2 - 04:04 Альшевский (Антоновский, Тополь). В большинстве 1:2 - 06:28 Камаев (Шиафотдинов, Полинин). В равенстве 1:3 - 13:34 Зиазов (Альшевский, Тополь). В равенстве 1:4 - 28:39 Ердаков (Юксеев, Сиксна). В большинстве 2:4 - 44:33 Полинин. В большинстве Вратари: Печурский 00:00 - 13:34, 28:39 - 38:57, Тяло 13:34 - 28:39, 38:57 - 60:00 - Костин





Штраф: 8:16 (4:2, 4:6, 0:8).





Фото: sports.kz



