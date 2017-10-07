«Снежные Барсы» одолели «Реактор» в матче МХЛ
7 октября 2017, 19:57
«Реактор» — «Снежные Барсы» 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1).
В матче Молодежной хоккейной лиги в Нижнекамске астанинские «Снежные Барсы» сыграли с «Реактором», передает Sports.kz
В первом периоде на шайбы Артура Гатиятова, Самата Данияра и Саяна Данияра из «Снежных Барсов» ответил Арсен Хисамутдинов из «Реактора». Во второй двадцатиминутке нижнекамец Булат Шафигуллин сократил разрыв. В третьем отрезке игры Разат Тимиров вывел игру в овертайм, в котором Артур Гатиятов принес победу гостям.
8 октября «Снежные Барсы» на выезде повторно сыграют с нижнекамским «Реактором».
«Реактор» — «Снежные Барсы» 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 05:18 Гатиятов (Мельников). В меньшинстве
0:2 — 07:11 Данияр (Габдуллин). В равенстве
1:2 — 14:59 Хисамутдинов (Хасанов, Хафизов). В равенстве
1:3 — 17:42 Данияр (Муратов, Габдуллин). В равенстве
2:3 — 26:58 Шафигуллин (Пикушин, Тимиров). В большинстве
3:3 — 44:05 Тимиров (Пикушин, Шафигуллин). В большинстве
3:4 — 62:33 Гатиятов. В равенстве
Вратари: Анаркулов 00:00 — 20:00, Коротаев 20:00 — 40:00 — Каратаев
Штраф: 8:20 (4:4, 2:6, 2:10, 0:0).
Фото: sports.kz
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