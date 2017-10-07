«Снежные Барсы» одолели «Реактор» в матче МХЛ

В матче Молодежной хоккейной лиги в Нижнекамске астанинские «Снежные Барсы» сыграли с «Реактором» , передает , передает Sports.kz





В первом периоде на шайбы Артура Гатиятова, Самата Данияра и Саяна Данияра из «Снежных Барсов» ответил Арсен Хисамутдинов из «Реактора». Во второй двадцатиминутке нижнекамец Булат Шафигуллин сократил разрыв. В третьем отрезке игры Разат Тимиров вывел игру в овертайм, в котором Артур Гатиятов принес победу гостям.





8 октября «Снежные Барсы» на выезде повторно сыграют с нижнекамским «Реактором».





«Реактор» — «Снежные Барсы» 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)





Шайбы:

0:1 — 05:18 Гатиятов (Мельников). В меньшинстве

0:2 — 07:11 Данияр (Габдуллин). В равенстве

1:2 — 14:59 Хисамутдинов (Хасанов, Хафизов). В равенстве

1:3 — 17:42 Данияр (Муратов, Габдуллин). В равенстве

2:3 — 26:58 Шафигуллин (Пикушин, Тимиров). В большинстве

3:3 — 44:05 Тимиров (Пикушин, Шафигуллин). В большинстве

3:4 — 62:33 Гатиятов. В равенстве





Вратари: Анаркулов 00:00 — 20:00, Коротаев 20:00 — 40:00 — Каратаев

Штраф: 8:20 (4:4, 2:6, 2:10, 0:0).



