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В Саудовской Аравии напали на дворец короля

7 октября 2017, 20:01

В это время король Саудовской Аравии находится в Москве с первым официальным визитом в Россию.

На дворец короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Джидде напали неизвестные, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным Reuters, в результате атаки погибли несколько человек, в том числе нападавший и несколько охранников.

В этой связи генконсульство США в Саудовской Аравии рекомендовало американским гражданам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность.

Джидда - второй по величине город Саудовской Аравии, расположен на западе королевства.

С 5 по 7 октября король Саудовской Аравии находится в Москве с первым официальным визитом в Россию. 5 октября король встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из главных тем переговоров стала обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Сегодня королю присвоили звание почетного доктора МГИМО.

Фото: РИА Новости

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