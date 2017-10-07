В Саудовской Аравии напали на дворец короля
7 октября 2017, 20:01
В это время король Саудовской Аравии находится в Москве с первым официальным визитом в Россию.
На дворец короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Джидде напали неизвестные, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным Reuters, в результате атаки погибли несколько человек, в том числе нападавший и несколько охранников.
В этой связи генконсульство США в Саудовской Аравии рекомендовало американским гражданам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность.
Джидда - второй по величине город Саудовской Аравии, расположен на западе королевства.
С 5 по 7 октября король Саудовской Аравии находится в Москве с первым официальным визитом в Россию. 5 октября король встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из главных тем переговоров стала обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Сегодня королю присвоили звание почетного доктора МГИМО.
Фото: РИА Новости
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