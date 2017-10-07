Выживший в страшном ДТП казахстанец находится в России - МИД РК
7 октября 2017, 20:21
Дипломаты в России находятся в постоянном контакте с родственниками.
На данный момент пострадавший казахстанец Нургали Сарманов находится в пункте временного размещения. Об этом сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.
«Наши дипломаты в России находятся в постоянном контакте с родственниками погибшего и обсуждают вопросы доставки тела», - отметил Ануар Жайнаков.
Как отмечает ТАСС, граждан Узбекистана, выживших в ДТП с участием поезда в Покрове Владимирской области, которые находятся в пункте временного размещения, планируют отправить на родину в субботу на самолете. Этим же бортом в Узбекистан доставят гробы с опознанными жертвами аварии.
Напомним, 6 октября примерно в 3 часа 30 минут на ЖД станции «Покров» во Владимирской области пассажирский автобус с казахстанским регистрационным номером UDA668 регион 13 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. В пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, гражданина Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покрове.
Автор: Гульмира Байзакова
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