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Выживший в страшном ДТП казахстанец находится в России - МИД РК

7 октября 2017, 20:21

Дипломаты в России находятся в постоянном контакте с родственниками.

На данный момент пострадавший казахстанец Нургали Сарманов находится в пункте временного размещения. Об этом сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

«Наши дипломаты в России находятся в постоянном контакте с родственниками погибшего и обсуждают вопросы доставки тела», - отметил Ануар Жайнаков.

Как отмечает ТАСС, граждан Узбекистана, выживших в ДТП с участием поезда в Покрове Владимирской области, которые находятся в пункте временного размещения, планируют отправить на родину в субботу на самолете. Этим же бортом в Узбекистан доставят гробы с опознанными жертвами аварии.

Напомним, 6 октября примерно в 3 часа 30 минут на ЖД станции «Покров» во Владимирской области пассажирский автобус с казахстанским регистрационным номером UDA668 регион 13 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. В пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, гражданина Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покрове.

Автор: Гульмира Байзакова

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