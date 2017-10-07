Эксперт о высказываниях Атамбаева в адрес Казахстана: У кыргызского руководства сдают нервы
7 октября 2017, 20:47
Между Казахстаном и Кыргызстаном всегда были и будут конструктивные и дружественные отношения.
Санат Кушкумбаев - заместитель директора КИСИ, доктор политических наук прокомментировал Zakon.kz высказывания президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес руководства Казахстана.
По мнению эксперта, высказывания А.Атамбаева, попытавшегося обвинить Казахстан во вмешательство во внутренние дела абсолютно не корректны, не этичны и являются частью предвыборной истерии, которая сейчас происходит в Кыргызстане.
«Очевидно, что за неделю до президентских выборов, а они назначены на 15 октября, у политиков, а особенно у кыргызского руководства сдают нервы», - отметил Кушкумбаев.
Он также рассказал, кого поддерживает нынешнее руководство страны и у кого есть шансы победить в этой гонке.
«Все знают, что А.Атамбаев поддерживает кандидатуру своего соратника и экс-премьера Сооронбая Жээнбекова, при этом одним из ярких фаворитов является и Омурбек Бабанов, который тоже очень известный политик, лидер парламентской фракции "Республика — Ата-Журт". По сути они реальные соперники», - считает эксперт.
Он также отметил, что сейчас увы, никто пока не может сказать, как народ проголосует, но можно отметить, что у О.Бабанова хорошие шансы. Он был и остается очень популярным.
«Президент РК Н.Назарбаев встречался с разными политиками, в частности и с С.Жээнбековым, и с О.Бабановым и не неоднократно подчеркивал, что будет работать с любым избранником кыргызского народа. Поэтому попытка нынешнего президента КР связать имя Бакиева с Казахстаном - абсолютно неуклюжа и не имеет ничего общего со здравым смыслом. Все это неправдоподобные истории, рассчитанные на кыргызский электорат», - заключил политолог.
Он подчеркнул, что между Казахстаном и Кыргызстаном всегда были конструктивные и дружественные отношения, и их не смогут испортить высказывания уходящего со своего поста президента Атамбаева.
Фото: today.kz
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