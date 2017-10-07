В центре Лондона автомобиль въехал в толпу пешеходов

Сообщается о пострадавших, их точное число пока неизвестно.

Автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от Гайд-парка в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба лондонской полиции , передает , передает Газета.ru





Сообщается о пострадавших, их точное число пока неизвестно. На месте работают полицейские и медики.





Водитель автомобиля задержан. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.





По данным телеканала "Россия 24", есть несколько раненых, но их травмы не опасны для жизни.





По данным канала Sky News, авария произошла у Музея естествознания. По предварительным данным, инцидент произошел в 14:21 по местному времени на Выставочной дороге в южной части Кенсингтона, где расположены основные достопримечательности викторианской эпохи.





Водитель задержан, его мотивы выясняются. По данным Sky News, речь идет о темнокожем мужчине, который передвигался на автомобиле Toyota. Машина проехала несколько метров по пешеходной зоне, прежде чем остановиться у здания музея.

«Несколько человек пострадали на Эксибишн-роуд в Южном Кенсингтоне. Мужчина был задержан полицейскими», — сообщается в Twitter Скотленд-Ярда.





Пока проиcшествие не считается терактом.



