В центре Лондона автомобиль въехал в толпу пешеходов
7 октября 2017, 21:18
Сообщается о пострадавших, их точное число пока неизвестно.
Автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от Гайд-парка в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба лондонской полиции, передает Газета.ru
Сообщается о пострадавших, их точное число пока неизвестно. На месте работают полицейские и медики.
Водитель автомобиля задержан. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
По данным телеканала "Россия 24", есть несколько раненых, но их травмы не опасны для жизни.
По данным канала Sky News, авария произошла у Музея естествознания. По предварительным данным, инцидент произошел в 14:21 по местному времени на Выставочной дороге в южной части Кенсингтона, где расположены основные достопримечательности викторианской эпохи.
Водитель задержан, его мотивы выясняются. По данным Sky News, речь идет о темнокожем мужчине, который передвигался на автомобиле Toyota. Машина проехала несколько метров по пешеходной зоне, прежде чем остановиться у здания музея.
«Несколько человек пострадали на Эксибишн-роуд в Южном Кенсингтоне. Мужчина был задержан полицейскими», — сообщается в Twitter Скотленд-Ярда.
Пока проиcшествие не считается терактом.
Фото: СС0 Public Domain
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