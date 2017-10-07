Санжар Адилов стал чемпионом мира по ММА

7 октября 2017, 21:28

В конце поединка боец поднял руки с победными криками «Алга, Казахстан!».

Казахстанский боец Санжар Адилов выиграл финальный поединок чемпионат мира по ММА, который проходит в Астане, передаёт МИА «Казинформ».

В бою в самой лёгкой весовой категории до 56,7 кг он встретится со спортсменом из Таджикистана Умедуло Урфановым.

Первый раунд прошёл в партере. Казахстанец сразу попытался взять бой под свой контроль, применяя удушающие приёмы. Второй решающий раунд бойцы провели в активной борьбе. При этом более уверенно выглядел спортсмен из Казахстана.

В конце поединка Санжар Адилов, чувствуя своё преимущество, поднял руки с победными криками «Алга, Казахстан!».

Судьи единогласно присудили победу Санжару Адилову.

Сегодня честь Казахстана на мировом первенстве предстоит защищать ещё четырём бойцам, в том числе и в женском дивизионе. 61,2 кг - Гаджимурад Заваев (Россия) - Евгений Манко (Беларусь); 65,8 кг - Абдулмуталип Гайрбегов (Россия) - Денис Муцник (Казахстан); 70,3 кг - Али Абдулхаликов (Россия)- Туратбек Уулу Кубанычбек (Кыргызстан); 77,1 кг - Темирлан Исхангалиев (Казахстан) - Шамиль Мусаев (Россия); 84 кг - Магомед Шахрудинов (Россия) - Еркинбек Инжель (Казахстан); 93 кг - Микола Радчук (Украина) - Муслим Магомедов (Россия); +93 кг - Азамат Баходурзода (Узбекистан) - Анатолий Малыхин (Россия).

Женский дивизион: 52,2 кг - Екатерина Старых (Россия) - Ли Хе Кин (Китай); 61,2 кг - Лилия Казак (Беларусь) - Мария Агапова (Казахстан).

Автор: Анеля Касымова
Фото: inform.kz

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