Санжар Адилов стал чемпионом мира по ММА

Казахстанский боец Санжар Адилов выиграл финальный поединок чемпионат мира по ММА, который проходит в Астане , передаёт , передаёт МИА «Казинформ»





В бою в самой лёгкой весовой категории до 56,7 кг он встретится со спортсменом из Таджикистана Умедуло Урфановым.





Первый раунд прошёл в партере. Казахстанец сразу попытался взять бой под свой контроль, применяя удушающие приёмы. Второй решающий раунд бойцы провели в активной борьбе. При этом более уверенно выглядел спортсмен из Казахстана.





В конце поединка Санжар Адилов, чувствуя своё преимущество, поднял руки с победными криками «Алга, Казахстан!».





Судьи единогласно присудили победу Санжару Адилову.





Сегодня честь Казахстана на мировом первенстве предстоит защищать ещё четырём бойцам, в том числе и в женском дивизионе. 61,2 кг - Гаджимурад Заваев (Россия) - Евгений Манко (Беларусь); 65,8 кг - Абдулмуталип Гайрбегов (Россия) - Денис Муцник (Казахстан); 70,3 кг - Али Абдулхаликов (Россия)- Туратбек Уулу Кубанычбек (Кыргызстан); 77,1 кг - Темирлан Исхангалиев (Казахстан) - Шамиль Мусаев (Россия); 84 кг - Магомед Шахрудинов (Россия) - Еркинбек Инжель (Казахстан); 93 кг - Микола Радчук (Украина) - Муслим Магомедов (Россия); +93 кг - Азамат Баходурзода (Узбекистан) - Анатолий Малыхин (Россия).





Женский дивизион: 52,2 кг - Екатерина Старых (Россия) - Ли Хе Кин (Китай); 61,2 кг - Лилия Казак (Беларусь) - Мария Агапова (Казахстан).





Автор: Анеля Касымова