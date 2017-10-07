Дома, построенные на скорую руку: в Атырау обвалилась обшивка многоэтажного дома
7 октября 2017, 21:57
Предположительно, внешняя часть дома пострадала от сильного ветра, который в настоящее время бушует в Атырау.
Обшивка обвалились на стене дома, расположенного в микрорайоне "Болашак", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Предположительно, внешняя часть дома пострадала от сильного ветра, который в настоящее время бушует в Атырау. По предварительным данным, от обвала утеплителя стены никто не пострадал. После произошедшего во избежании несчастных случаев территория, пострадавшего от ветра здания, была огорожена сотрудниками местного КСК.
Накануне жителей Атырауской области синоптики предупредили о предстоящем усилении ветра с порывами до 15-20 м/с.
Напомним, что дома в микрорайоне "Болашак" были сданы в эксплуатацию в конце 2011 года. Спустя год после новоселья местные жители стали жаловаться на недобросовестную работу застройщика.
Дома, построенные на скорую руку еще при экс-акиме области Бергее РЫСКАЛИЕВЕ скандальной компанией "Снабойл", уже тогда вызывали массу нареканий. Дело в том, что цоколь и мансарду во всех новых микрорайонах за свой счет строили предприниматели, остальную часть - возводило государство. При этом нижние этажи реализовывались, а вырученные деньги - расхищались.
Фото: mgorod.kz
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