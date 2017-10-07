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Полиция прокомментировала стрельбу из автоматов в Павлодаре

7 октября 2017, 22:17

Жители города пересылали друг другу сообщения о стрельбе в мессенджерах и соцсетях.

Выстрелы в районе Северной промзоны Павлодара переполошили живущих рядом горожан. В полиции прокомментировали инцидент. Жители активно обсуждали эту ситуацию в мессенджере WhatsApp, спрашивая друг у друга, что бы это могло быть?, передает Sputnik Казахстан.

"Нахожусь в районе "Кастинга", слышу автоматную очередь, — рассказывал один горожанин. — Кто-то в кого-то "шмаляет". "Тойота-центр", Радиозавод, Хромзавод — где-то в этом районе. Что-то взрывается, кто-то в кого-то стреляет, кричат: "Стоять!", мигалки, сирены — бардак за городом".

Пользователи соцсетей предположили, что полицейские задерживают бандитскую группировку.

В департаменте внутренних дел Павлодарской области сообщили, что это была не перестрелка, а учения на ипподроме "Кулагер" с оружием.

"Все в порядке, причин для беспокойства нет. В Павлодаре проводились плановые учения с использованием оружия. Стреляли холостыми патронами", — сообщили в полиции.

Фото: sputniknews.kz


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