Полиция прокомментировала стрельбу из автоматов в Павлодаре
7 октября 2017, 22:17
Жители города пересылали друг другу сообщения о стрельбе в мессенджерах и соцсетях.
Выстрелы в районе Северной промзоны Павлодара переполошили живущих рядом горожан. В полиции прокомментировали инцидент. Жители активно обсуждали эту ситуацию в мессенджере WhatsApp, спрашивая друг у друга, что бы это могло быть?, передает Sputnik Казахстан.
"Нахожусь в районе "Кастинга", слышу автоматную очередь, — рассказывал один горожанин. — Кто-то в кого-то "шмаляет". "Тойота-центр", Радиозавод, Хромзавод — где-то в этом районе. Что-то взрывается, кто-то в кого-то стреляет, кричат: "Стоять!", мигалки, сирены — бардак за городом".
Пользователи соцсетей предположили, что полицейские задерживают бандитскую группировку.
В департаменте внутренних дел Павлодарской области сообщили, что это была не перестрелка, а учения на ипподроме "Кулагер" с оружием.
"Все в порядке, причин для беспокойства нет. В Павлодаре проводились плановые учения с использованием оружия. Стреляли холостыми патронами", — сообщили в полиции.
Фото: sputniknews.kz
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