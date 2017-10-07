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Е.Карин о высказываниях Атамбаева: Народ то понимает, что это следствие выборныx страстей

7 октября 2017, 22:30

В недрах кыргызского АП возможно решили использовать казахстанский фактор как политтехнологический инструмент.

Председатель Совета по международным отношениям Ерлан Карин на своей странице в Facebook прокомментировал высказывание президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает Zakon.kz

"Сегодняшним заявлением, уходящий президент Кыргызстана, к сожалению, продолжил свою серию негативных выпадов в адрес Казахстана и руководства нашей страны. Причем, с каждым разом его тональность только усиливается. А в последние дни критика и вовсе приобрела характер какой то организованной кампании, к которой подключили и интеллигенцию. Хотя в казахстанском информационном поле нет ответной какой - то информационной кампании или какиx -то заказныx материалов. И это правильно, вестись на эти провокации все-таки не стоит. У нас всегда межгосударственные отношения ставились выше какиx -то сиюминутныx политическиx задач. В этом плане казаxская дипломатия умела соблюдать деликатность и корректность. Но наблюдая за всеми этими событиями, кажется, что в недрах кыргызского АП возможно решили использовать казахстанский фактор как политтехнологический инструмент, а через искусственное разжигание патриотических настроений мобилизовать и консолидировать электорат вокруг кандидата от власти. И это больше всего удручает, поскольку получается, что в угоду политтехнологиям в жертву легко приносятся межгосударственные отношения", -написал в ФБ эксперт.

Единственное, по его словам, радует, что в самом Кыргызстане "истерия", спускаемая сверху, все таки не подхватывается обществом, поскольку простые люди понимают, что это следствие выборныx страстей. Поэтому остается надеяться только на то, что выборы поскорее прошли, и политики братской нам страны с трезвой головой занялись реальными проблемами и вопросами актуальной повестки дня.

Фото: Матрица.Kz


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