ДТП в центре Лондона не считают терактом

Помощь врачей потребовалась 11 пешеходам, госпитализированы девять из них. Большая часть пострадавших имеет ранения головы и ног.

Полиция британской столицы не склонна связывать с терроризмом наезд автомобиля на пешеходов в центре Лондона , сообщает , сообщает Росбалт.





В Скотланд-Ярде подтвердили агентству Reuters, что задержали темнокожего мужчину средних лет, которых заехал на тротуар перед Музеем естественной истории.





Между тем, выяснилось число пострадавших. Директор медицинской службы Лондона Питер МакКенн заявил, что помощь врачей потребовалась 11 пешеходам, госпитализированы девять из них. Большая часть пострадавших имеет ранения головы и ног.





«Мы отправили различные силы к месту происшествия, включая группы быстрого реагирования, команды скорой помощи, парамедиков и других», — заявил МакКенна.





Автомобиль Toyota въехал в толпу людей в 14:21 (16:21 мск) недалеко от Гайд-парка. Машина проехала несколько метров по пешеходной зоне, прежде чем остановиться у здания музея. Движение по Эксибишн-роуд перекрыто, станции метро South Kensington и Sloane Square эвакуированы.



