«Зенит» сообщил о смерти спортивного директора

На 50-м году жизни скончался спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Константин Сарсания, сообщается на сайте сине-бело-голубых , передает , передает Росбалт





Клуб выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании и отметил, что именно он в свое время помог «Зениту» собрать команду, которая выиграла чемпионство страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.





«Константин Сергеевич помог сине-бело-голубым собрать команду, которая впервые в российской истории „Зенита“ выиграла чемпионство и которая завоевала два европейских трофея — Кубок и Суперкубок УЕФА», — гласит сообщение.





Как рассказал футбольный агент Алексей Сафонов, причиной скоропостижной смерти Сарсании стал оторвавшийся тромб.





«Это очень неожиданная и грустная новость. Говорят, что тромб. Позавчера разговаривали с ним, все было хорошо», — сказал Сафонов, назвав Сарсанию «исключительно положительным и вежливым человеком».





Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отметил, что смерть Сарсании является печальным событием для всего футбольного сообщества.





В 2006 году он занял пост спортивного директора ФК «Зенит», а с 2008 стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2013 по 2017 год он занимал пост главного тренера литовского «Атлантаса», в июле 2017 снова вернулся в «Зенит».



