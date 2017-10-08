10 вещей, которые 100 % актуальны этой осенью

Мода не стоит на месте, поэтому нужно всегда обращать внимание на новые тренды, чтобы выглядеть современно. В 2017 году прослеживается очень много новых тенденций в осенней одежде, которые, по прогнозам стилистов, будут актуальны еще несколько сезонов





Дубленка-косуха Дубленки снова в моде, только они должны быть достаточно короткими и с косо вшитой молнией. Это теплый вариант кожанки, который будет очень уместно и стильно смотреться, например, с джинсами в ноябре. Можешь выбирать изделие из натуральной кожи, а можешь купить искусственную. Главное правило — дубленка должна быть простого кроя без обилия декоративных элементов и мехового воротника.









Пальто в клетку Шотландский клетчатый рисунок, образованный пересечением тонких полосок разного цвета и ширины, считается эталоном вкуса и стиля. В этом году это must have осеннего гардероба. Такой принт очень универсален, и его легко сочетать с другими. Пальто лучше выбирать по фигуре, а не оверсайз. Между прочим, в такой расцветке актуальны и жакеты, и юбки, и костюмы. А вот от модной в последние годы широкой полоски пора отказаться.









Косынка Косынка — это модный аксессуар этого года. Ее можно завязать на шее, сумке, руке и талии. Но особенно модно повязывать ею голову. А если еще дополнить образ солнцезащитными очками, то вообще будешь выглядеть суперстильно и невероятно сексуально.









Тонкий ремень Этот аксессуар также поднялся на модный олимп. Выбирай красивый ремень шириной 2–3 сантиметра. Также очень актуальны ремни, имеющие две пряжки. Такая модная деталь гардероба здорово подчеркнет талию, создав интересный акцент в образе.









Яркая обувь Только яркая не в плане цвета, а фасона. Конечно, можно купить бордовые или темно-синие сапоги, но всё же классические черные или бежевые — беспроигрышный вариант. Выбирай ботильоны с острым носком и прорезями. Также актуальны разные ремешки и шнуровка. Высокие ботфорты всё также остаются в моде, но уже не из замши или бархата, а из кожи.









Костюм Женские костюмы на вершине моды. Обрати внимание на те, у которых жакеты слегка удлиненные. В брюках актуален клеш от колена либо от бедра. Позаимствованная в мужском гардеробе одежда с легкими блузами или теплыми свитерами выглядит очень женственно и оригинально.









Сумка-шопер Сбылось одно из заветных желаний женщин: наконец-то в моде сумка, в которую всё вмещается. Это отличный вариант и для деловых леди, и для молодых мам, и для студенток. Выбирай сумку-шопер любого цвета, особенно с металлическим эффектом. Она здорово дополнит любой образ. Кроме вечернего, разумеется.









Длинные перчатки Длинные кожаные перчатки помогут почувствовать себя настоящей леди. Этот аксессуар согреет руки в непогоду, наградит невероятной женственностью свою обладательницу.









Водолазка Приобрети себе несколько водолазок разных цветов. Они могут быть теплыми или легкими. В этом году обрати внимание на водолазки с разными интересными узорами.









Юбка, расклешенная книзу Юбка-карандаш, расклешенная от колена или чуть ниже, смотрится невероятно женственно. Она вытягивает силуэт и делает женщину выше и стройнее. Обязательно обрати внимание на такую юбку.









Не забывай о невероятной актуальности красного цвета. Чтобы выглядеть как женщина из 2017-го, нужно обзавестись несколькими вещицами в этом цвете. А также обрати внимание на свитер со скандинавскими узорами. Он теперь актуален не только для катания на лыжах и рождественских вечеринок, но и для повседневной носки. Можешь носить его в качестве верхней одежды, как замену легкому пальто.



