В Алматы из-за невнимательности водителя произошло ДТП, двое пострадали

В Алматы на пересечении улиц Жарокова и Байкадамова поздним вечером произошло ДТП





Как выяснилось, автомобиль BMW ехал вниз по ул.Жарокова и не убедившись в безопасности маневра и повернул на Байкадамова, не пропустив встречную Toyota Starlet. В результате водитель на Toyota со всего маха въехал в бок BMW.





От удара автомобиль BMW отлетел на обочину. Пострадал водитель и пассажир Toyota.



































































