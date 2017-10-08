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В Алматы из-за невнимательности водителя произошло ДТП, двое пострадали

8 октября 2017, 02:02

Пострадал водитель и пассажир Toyota.

В Алматы на пересечении улиц Жарокова и Байкадамова поздним вечером произошло ДТП, сообщает Zakon.kz

Как выяснилось, автомобиль BMW ехал вниз по ул.Жарокова и не убедившись в безопасности маневра и повернул на Байкадамова, не пропустив встречную Toyota Starlet. В результате водитель на Toyota со всего маха въехал в бок BMW.

От удара автомобиль BMW отлетел на обочину. Пострадал водитель и пассажир Toyota.



































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