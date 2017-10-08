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Казахстанские синоптики обещают солнечное воскресенье

8 октября 2017, 06:00

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

На большей части территории Казахстана сохраняется ясная погода без осадков, лишь на крайнем востоке ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, днем в Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях ночью местами ожидается туман.

В Костанайской области ночью местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Астане: частично облачно, 5°.

В Алматы: ясно, +9°.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: LiveInternet

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