В Алматы Honda помяла всю переднюю часть после встречи с Nissan

ДТП произошло на пересечении улиц Акан Серы и Стахановская, сообщает Zakon.kz.





Subaru двигался на север по ул. Акан Серы, ему наперерез справа вылетела Honda, которая двигалась по ул. Стахановской в западном направлении. Водитель Honda проигнорировал знак «Уступи дорогу».





Subaru ударил Honda вбок и последнюю начало бросать по сторонам. В итоге, Honda оказалась на обочине, где был припаркован Nissan. От сильного удара у Honda полностью помяло переднюю часть.





В результате ДТП пострадал водитель Honda, его госпитализировали.



