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В Алматы Honda помяла всю переднюю часть после встречи с Nissan

8 октября 2017, 06:24

В результате ДТП пострадал водитель Honda, его госпитализировали.

ДТП произошло на пересечении улиц Акан Серы и Стахановская, сообщает Zakon.kz.

Subaru двигался на север по ул. Акан Серы, ему наперерез справа вылетела Honda, которая двигалась по ул. Стахановской в западном направлении. Водитель Honda проигнорировал знак «Уступи дорогу».

Subaru ударил Honda вбок и последнюю начало бросать по сторонам. В итоге, Honda оказалась на обочине, где был припаркован Nissan. От сильного удара у Honda полностью помяло переднюю часть.

В результате ДТП пострадал водитель Honda, его госпитализировали.



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