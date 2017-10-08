В Алматы Honda помяла всю переднюю часть после встречи с Nissan
8 октября 2017, 06:24
В результате ДТП пострадал водитель Honda, его госпитализировали.
ДТП произошло на пересечении улиц Акан Серы и Стахановская, сообщает Zakon.kz.
Subaru двигался на север по ул. Акан Серы, ему наперерез справа вылетела Honda, которая двигалась по ул. Стахановской в западном направлении. Водитель Honda проигнорировал знак «Уступи дорогу».
Subaru ударил Honda вбок и последнюю начало бросать по сторонам. В итоге, Honda оказалась на обочине, где был припаркован Nissan. От сильного удара у Honda полностью помяло переднюю часть.
В результате ДТП пострадал водитель Honda, его госпитализировали.
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