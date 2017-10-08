В Павлодаре опрокинувшийся автопогрузчик придавил водителя манипулятора
8 октября 2017, 06:51
Мужчина жив, его с травмами госпитализировали.
7 октября на пересечении улиц Лермонтова-Кутузова в Павлодаре произошло ЧП. На этом участке проходят ночные работы по ремонту трамвайного переезда, передает Павлодар-онлайн.
По информации издания, автопогрузчик, задействованный на ремонтных работах, при подъеме груза не справился с его весом и совершил опрокидывание. Для извлечения из-под автопогрузчика водителя манипулятора применили строительную спецтехнику. Мужчина жив, его с травмами госпитализировали.
В трамвайном управлении подтвердили факт ЧП и пояснили, что никто из работников трамвайного управления не пострадал, ремонтные работы производил подрядчик. Упавший автокран линию не повредил. После устранения результатов ЧП ремонтные работы по реконструкции трамвайной линии продолжились.
С 27 сентября трамвайное управление приступило к ремонту переезда на перекрёстке Лермонтова-Кутузова. На сорокаметровом участке проходит замена рельс. Работы проходят с 21 до 6 часов утра. По плану, ремонт должен закончиться 13 октября 2017 года.
Фото: скриншот
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