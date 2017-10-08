Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Павлодаре опрокинувшийся автопогрузчик придавил водителя манипулятора

8 октября 2017, 06:51

Мужчина жив, его с травмами госпитализировали.

7 октября на пересечении улиц Лермонтова-Кутузова в Павлодаре произошло ЧП. На этом участке проходят ночные работы по ремонту трамвайного переезда, передает Павлодар-онлайн.

По информации издания, автопогрузчик, задействованный на ремонтных работах, при подъеме груза не справился с его весом и совершил опрокидывание. Для извлечения из-под автопогрузчика водителя манипулятора применили строительную спецтехнику. Мужчина жив, его с травмами госпитализировали.

В трамвайном управлении подтвердили факт ЧП и пояснили, что никто из работников трамвайного управления не пострадал, ремонтные работы производил подрядчик. Упавший автокран линию не повредил. После устранения результатов ЧП ремонтные работы по реконструкции трамвайной линии продолжились.



С 27 сентября трамвайное управление приступило к ремонту переезда на перекрёстке Лермонтова-Кутузова. На сорокаметровом участке проходит замена рельс. Работы проходят с 21 до 6 часов утра. По плану, ремонт должен закончиться 13 октября 2017 года.

Фото: скриншот

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...