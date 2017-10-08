Тренер Жакиянова может попасть в Международный зал боксерской славы
8 октября 2017, 07:22
На голосование выставлены 32 «современных» боксера, которые провели свои последние бои не раньше 1989 года.
Сайт ESPN обнародовал список кандидатов на включение в Международный зал боксерской славы, в числе которых оказался и тренер чемпиона WBA (Super) в легчайшем весе Жаната Жакиянова (27-1, 18 КО) Рикки Хаттон, сообщает Sports.kz.
На голосование выставлены 32 «современных» боксера, которые провели свои последние бои не раньше 1989 года.
Британец Рикки Хаттон (45-3, 32 КО) был чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO, а также в полусреднем весе по версии WBA.
Международный музей боксерской славы (International Boxing Hall of Fame) — это зал славы и музей бокса, созданный, чтобы почтить тех, кто внес существенный вклад в этот вид спорта. Расположен в Канастоте (Нью-Йорк, США).
Фото: sports.kz
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