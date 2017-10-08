СМИ: кортеж главы МВД Австрии попал в ДТП, четверо ранены
8 октября 2017, 08:25
Двое охранников из спецподразделения "Кобра" получили травмы, отец и сын также были достаточно тяжело ранены и госпитализированы.
Кортеж министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботки попал в аварию на дороге в Каринтии, глава МВД не пострадал, однако ранения получили его сопровождавшие, а также водитель и пассажир другого автомобиля, сообщает РИА Новости.
По данным издания, инцидент произошел на выезде на трассу недалеко от города Фёлькермаркт. В машину с охраной министра лобовым столкновением врезалась легковая машина под управлением 45-летнего мужчины, пассажиром в которой был его сын. Двое охранников из спецподразделения "Кобра" получили травмы, отец и сын также были достаточно тяжело ранены и госпитализированы в ближайшую больницу.
При этом скорость движения транспортного средства виновника ДТП не превышала 45 километров в час, сам же водитель был трезвым, отмечает газета.
Фото: AP Photo / Hans Punz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882105-38504530bf7a41a1be5671168cfc4fcf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...