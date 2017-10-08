СМИ: кортеж главы МВД Австрии попал в ДТП, четверо ранены

По данным издания, инцидент произошел на выезде на трассу недалеко от города Фёлькермаркт. В машину с охраной министра лобовым столкновением врезалась легковая​ машина под управлением 45-летнего мужчины, пассажиром в которой был его сын. Двое охранников из спецподразделения "Кобра" получили травмы, отец и сын также были достаточно тяжело ранены и госпитализированы в ближайшую больницу.





При этом скорость движения транспортного средства виновника ДТП не превышала 45 километров в час, сам же водитель был трезвым, отмечает газета.



