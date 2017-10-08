Потенциальный соперник Головкина вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии

В Штутгарте (Германия) на арене Hanns-Martin-Schleyer Halle завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого чемпион мира в суперсреднем весе по версии IBO 28-летний британец Крис Юбенк нокаутировал в третьем раунде 26-летнего турка Авни Йылдырыма в рамках Всемирной боксерской суперсерии, сообщает Sports.kz





Поединок начался без лишней раскачки. Бойцы принялись обмениваться ударами на ближней дистанции. Более опытный и искушенный Юбенк воспользовался этим уже в первом раунде, когда отправил Йылдырыма в нокдаун.





Во втором раунде, казалось, Йылдырыму удалось выровнять положение за счет нескольких увесистых попаданий.





Тем удивительнее оказалась скоротечная развязка. В третьем раунде чемпион нанес затяжную серию, которая завершилась правым правым прямым и левым боковым, который отправил турка в тяжелый нокаут. Рефери дал отмашку, не открывая счет. Таким образом, Юбенк выходит в полуфинал соревнований, а для Йылдырыма это первое поражение в карьере.





Напомним, что в перспективе Юбенк может выйти в ринг против казахстанского боксера Геннадия Головкина.





Фото: allfight.ru



