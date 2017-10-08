В Уральске резко поднялась цена на картофель
8 октября 2017, 09:47
Между тем в магазинах цена картофеля уже доходит до 150-160 тенге за килограмм.
самом начале сентября килограмм картофеля в Уральске стоил 55 тенге за килограмм. Но сейчас даже на ярмарке, где реализуют картофель прямо с полей, за килограмм «второго хлеба» просят минимум 100 тенге. За ним горожане выстраиваются в очередь, передает BNews.kz.
«Я запасаюсь картошкой на зиму. Продавцы утверждают, что основной объем урожая вывозится в соседние регионы Казахстана - Мангистаускую и Атыраускую области. Люди говорят, что зимой картофель подорожает до 300 тенге за килограмм. Поэтому сейчас покупаем его по 120 тенге», - говорит пенсионерка Алтынай Курмангалиева.
Сами аграрии отмечают, что продавать себе в убыток они не будут. Только за последнее время выросли цены на ГСМ и химикаты. К тому же дождливая весна подпортила урожайную статистику.
«Первый картофель с полей мы начали продавать по цене 50 тенге за килограмм. Но сейчас вынуждены повысить цены. Это связано с подорожанием дизельного топлива. Также в этом году увеличилась стоимость гербицидов», - заявил главный агроном крестьянского хозяйства Тимур Дусупов.
В управлениии сельского хозяйства заявляют, что урожай этого года на картофель оставляет желать лучшего.
«Сейчас в южных регионах страны неурожай на картофель. К тому же местные овощи сейчас закупают перекупщики из Узбекистана. В соседние регионы Казахстана и за рубеж уже экспортировано более 8 тысяч тонн местного картофеля. В этом году урожай картофеля в ЗКО составляет 55 тысяч тонн. Этого объема должно хватить для обеспечения потребностей жителей региона. Для населения еженедельно организуются ярмарки сельхозпродукции. Там фермеры могут торговать без посредников», - сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Жасулан Халиуллин.
Между тем в магазинах цена картофеля уже доходит до 150-160 тенге за килограмм.
фото: Сергей Романов
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