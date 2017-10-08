Казахстанцы посвятили песню дефициту бензина
8 октября 2017, 10:37
Молодые ребята переделали популярную песню Ерке Есмахан «Қайда?».
В Сети появилось шуточное видео о главном вопросе, который волнует казахстанцев последнюю неделю – о дефиците бензина, передает Zakon.kz.
Ролик вышел на канале ХАХА Шоу в Instagram. Молодые ребята переделали популярную песню Ерке Есмахан «Қайда?». Только если в оригинале девушка искала любимого, то сейчас ребята ищут бензин.
Автором слов стал известный в Instagram вайнер Артур Аскарулы.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882110-a20ba050d9b85d6d83f583484fae9c53
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...