Выживший в страшной аварии казахстанец просит откликнуться своих спасителей
8 октября 2017, 10:49
Почти теряя сознание, мужчина шел по дороге и просил абсолютно каждого прохожего и проезжающих мимо водителей помочь ему.
Родственники пострадавшего парня разыскивают в Алматы молодых людей на белом джипе, передает портал patrul.kz.
Мужчина на автомашине Audi возвращался домой вместе с братом и его женой. Он рассказал, что они остановились на разделительном участке, ожидая своей очереди для разворота. В последний момент водитель иномарки заметил в зеркале заднего вида несущееся на высокой скорости авто. Сделать что-либо было уже невозможно. Любитель быстрой езды буквально влетел в стоявший автомобиль.
«От удара мою машину оторвало от земли. Пострадал братишка, который сидел на заднем сидении. Таир наполовину вылетел через заднее лобовое стекло и затем, по инерции, залетел обратно», - рассказал брат пострадавшего.
Таиржан, отойдя от шока, почувствовал, что у него намокла футболка. Как оказалось, это текла кровь из рассеченного горла.
Почти теряя сознание, мужчина шел по дороге и просил абсолютно каждого прохожего и проезжающих мимо водителей помочь ему добраться до больницы, но ни один из них не откликнулся.
«Из раны очень сильно шла кровь. Я хотел выйти, но двери не открывались. Заметил, что машина уже задымилась, и сказал брату, чтобы он скорее вытащил меня. Он выломал дверь и помог мне выбраться из авто. Жена брата нашла в пакете полотенце и подала его мне. Вокруг начали собираться люди, предлагали дождаться скорую, но я не мог ждать из-за сильного кровотечения. Хотел быстрей попасть в больницу, обращался ко всем, кто был на месте ДТП, за помощью, но в действительности никто не отозвался. Тут подъехала Toyota. Из нее вышли три парня, которые сразу же направились ко мне. Я попросил их отвезти меня в больницу. Они согласились и очень быстро довезли меня. Затем дождались, когда меня примут врачи, и сразу уехали. Я даже не знаю, как их зовут. Хотел бы с ними встретиться и поблагодарить за помощь!», - поделился мужчина.
Выживший после страшной аварии мужчина надеется, что его спасители отзовутся, и ему удастся с ними встретиться и поблагодарить их. Таиржан просит очевидцев, которые, возможно, знают или запомнили тех парней, связаться с ним по номеру: 8-747-1-911-102.
Фото: patrul.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882111-284ad47a2ac82893b825e191e1c484b0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...