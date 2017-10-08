Выживший в страшной аварии казахстанец просит откликнуться своих спасителей

Мужчина на автомашине Audi возвращался домой вместе с братом и его женой. Он рассказал, что они остановились на разделительном участке, ожидая своей очереди для разворота. В последний момент водитель иномарки заметил в зеркале заднего вида несущееся на высокой скорости авто. Сделать что-либо было уже невозможно. Любитель быстрой езды буквально влетел в стоявший автомобиль.

Таиржан, отойдя от шока, почувствовал, что у него намокла футболка. Как оказалось, это текла кровь из рассеченного горла.



Почти теряя сознание, мужчина шел по дороге и просил абсолютно каждого прохожего и проезжающих мимо водителей помочь ему добраться до больницы, но ни один из них не откликнулся.

«Из раны очень сильно шла кровь. Я хотел выйти, но двери не открывались. Заметил, что машина уже задымилась, и сказал брату, чтобы он скорее вытащил меня. Он выломал дверь и помог мне выбраться из авто. Жена брата нашла в пакете полотенце и подала его мне. Вокруг начали собираться люди, предлагали дождаться скорую, но я не мог ждать из-за сильного кровотечения. Хотел быстрей попасть в больницу, обращался ко всем, кто был на месте ДТП, за помощью, но в действительности никто не отозвался. Тут подъехала Toyota. Из нее вышли три парня, которые сразу же направились ко мне. Я попросил их отвезти меня в больницу. Они согласились и очень быстро довезли меня. Затем дождались, когда меня примут врачи, и сразу уехали. Я даже не знаю, как их зовут. Хотел бы с ними встретиться и поблагодарить за помощь!», - поделился мужчина.



