Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
8 октября 2017, 10:56
Cодержащиеся в записке, были «значимыми» для стрелка.
Обнаруженная в номере стрелка из Лас-Вегаса в гостинице Mandalay Bay содержит расчеты того, куда ему нужно было целиться, дабы убить как можно большее число людей. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает Lenta.ru.
Об этом телеканалу сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования. Ранее CNN утверждал, что данные, содержащиеся в записке, были «значимыми» для стрелка.
Фото: U.S. Podrobnosti
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