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Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка

8 октября 2017, 10:56

Cодержащиеся в записке, были «значимыми» для стрелка.

Обнаруженная в номере стрелка из Лас-Вегаса в гостинице Mandalay Bay содержит расчеты того, куда ему нужно было целиться, дабы убить как можно большее число людей. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает Lenta.ru.

Об этом телеканалу сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования. Ранее CNN утверждал, что данные, содержащиеся в записке, были «значимыми» для стрелка.

Напомним, трагедия в Лас-Вегасе произошла 1 октября. 64-летний Стивен Пэддок расстрелял 59 человек из окна своего номера в отеле Mandalay Bay. По последним данным, ещё более 500 человек получили травмы различной степени тяжести.

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Фото: U.S. Podrobnosti

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