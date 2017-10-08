Казахстанец стал победителем Гран-при по дзюдо в Ташкенте

8 октября 2017, 11:06

В финале казахстанец завоевал «золото», вновь выиграв местного дзюдоиста, на этот раз — Гиесжана Бобоева.

Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов стал чемпионом этапа Гран-при по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.

Во второй день мирового этапа Гран-при в четвертьфинале Смагулов, победив смортсмена из Афганистана Ришада Ариармуда, вышел в полуфинал, где оказался сильнее узбекского спортсмена Мирзохида Фарманова.

В финале казахстанец завоевал «золото», вновь выиграв местного дзюдоиста, на этот раз — Гиесжана Бобоева.

Напомним, что Гран-при по дзюдо проходит в Ташкенте с 6 по 8 октября. На данном этапе в столице Узбекистана борются 183 дзюдоиста из 27 стран мира.

Фото: fdk.kz


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