Казахстанец стал победителем Гран-при по дзюдо в Ташкенте
8 октября 2017, 11:06
В финале казахстанец завоевал «золото», вновь выиграв местного дзюдоиста, на этот раз — Гиесжана Бобоева.
Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов стал чемпионом этапа Гран-при по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz.
Во второй день мирового этапа Гран-при в четвертьфинале Смагулов, победив смортсмена из Афганистана Ришада Ариармуда, вышел в полуфинал, где оказался сильнее узбекского спортсмена Мирзохида Фарманова.
В финале казахстанец завоевал «золото», вновь выиграв местного дзюдоиста, на этот раз — Гиесжана Бобоева.
Напомним, что Гран-при по дзюдо проходит в Ташкенте с 6 по 8 октября. На данном этапе в столице Узбекистана борются 183 дзюдоиста из 27 стран мира.
Фото: fdk.kz
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