Казахстанец стал победителем Гран-при по дзюдо в Ташкенте

В финале казахстанец завоевал «золото», вновь выиграв местного дзюдоиста, на этот раз — Гиесжана Бобоева.

Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов стал чемпионом этапа Гран-при по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Sports.kz





Во второй день мирового этапа Гран-при в четвертьфинале Смагулов, победив смортсмена из Афганистана Ришада Ариармуда, вышел в полуфинал, где оказался сильнее узбекского спортсмена Мирзохида Фарманова.





В финале казахстанец завоевал «золото», вновь выиграв местного дзюдоиста, на этот раз — Гиесжана Бобоева.





Напомним, что Гран-при по дзюдо проходит в Ташкенте с 6 по 8 октября. На данном этапе в столице Узбекистана борются 183 дзюдоиста из 27 стран мира.





Фото: fdk.kz



